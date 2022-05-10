بمناسبة تحقيق بطولة الأمير سلطان لكرة اليد.. أمير الشرقية ونائبه يهنئان الخليج

ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية إلى الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تتويج نادي الخليج باللقب يُعد إضافة لإنجازات الرياضة في المنطقة الشرقية، وجاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهيره، والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضيي المنطقة.