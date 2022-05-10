بمناسبة تحقيق بطولة الأمير سلطان لكرة اليد.. أمير الشرقية ونائبه يهنئان الخليج

هنّأ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري، بمناسبة فوزهم ببطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية، ثمرة دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودافع لمزيدٍ من التطور في الرياضة، وحافز لرفع التنافسية بين أندية المنطقة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الجميع لتحقيق هذه البطولة لتضاف لسجل بطولات النادي بشكل خاص وللمنطقة الشرقية بشكل عام.
كما هنأ الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، مجلس إدارة ولاعبي نادي الخليج لكرة اليد، والجهازين الفني والإداري، بمناسبة حصولهم على بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.
ونوّه نائب أمير المنطقة الشرقية إلى الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تتويج نادي الخليج باللقب يُعد إضافة لإنجازات الرياضة في المنطقة الشرقية، وجاء نتيجة تكاتف جهود منسوبي النادي، وحرصهم على تحقيق تطلعات ورغبات جماهيره، والارتقاء برياضة المنطقة الشرقية، والمنافسة على مختلف الأصعدة، واستثمار طاقات ومهارات رياضيي المنطقة.