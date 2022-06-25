بناء على رغبة الأندية.. صافرة "الهويش" تضبط قمة الشباب والأهلي

ونشر حساب الإعلام والاتصال، اليوم السبت، التابع لاتحاد القدم تغريدة جاء فيها: "تود إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التوضيح أن إدارتي ناديي الأهلي والاتفاق، طلبتا بشكل رسمي، إلغاء طلبيهما السابقين بتكليف حكام أجانب لإدارة مباراتيهما أمام الشباب والفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".