بناء على رغبة الأندية.. صافرة "الهويش" تضبط قمة الشباب والأهلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة مواجهة الشباب والأهلي ضمن الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الرياض، للحَكَم الدولي محمد الهويش.
وأشارت مصادر إلى أن اللجنة أسندت مهمة إدارة مباراة الفيحاء والاتفاق إلى الحكم سلطان الحربي، بعد تراجع الناديين عن طلب الحكام الأجانب.
وجاء ذلك بناءً على طلب النادييْن اللذين تراجعا عن طلب الصافرة الأجنبية.
ونشر حساب الإعلام والاتصال، اليوم السبت، التابع لاتحاد القدم تغريدة جاء فيها: "تود إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التوضيح أن إدارتي ناديي الأهلي والاتفاق، طلبتا بشكل رسمي، إلغاء طلبيهما السابقين بتكليف حكام أجانب لإدارة مباراتيهما أمام الشباب والفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".