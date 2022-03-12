بـ"هاتريك" رونالدو.. مانشستر يونايتد يعبر محطة توتنهام

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لتخطي عقبة ضيفه توتنهام هوتسبير بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد" في قمة لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.