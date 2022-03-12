بـ"هاتريك" رونالدو.. مانشستر يونايتد يعبر محطة توتنهام

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لتخطي عقبة ضيفه توتنهام هوتسبير بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد" في قمة لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أحرز رونالدو أهداف الشياطين الحمر في الدقائق (الـ12 والـ38 والـ81)، فيما سجل توتنهام هدفين عن طريق هاري كين في الدقيقة الـ35 من ركلة جزاء، وهاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ72.
وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة؛ وارتقى للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.