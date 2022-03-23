بهدفي " الحمدان " .. الأخضر الأولمبي يتجاوز أوزبكستان

كسب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم نظيره أوزبكستان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ذا سفن"، ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات المقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.