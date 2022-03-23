رياضة
بهدفي " الحمدان " .. الأخضر الأولمبي يتجاوز أوزبكستان
دشن مشاركته في بطولة دبي الدولية
كسب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم نظيره أوزبكستان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ذا سفن"، ضمن بطولة دبي الدولية، والتي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي بدولة الإمارات المقام تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وسجل هدفي "الأخضر" اللاعب عبد الله الحمدان في الدقيقتين 25 و38 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، منصور الشمري، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مخير الرشيدي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حمد اليامي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله الحمدان.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي على رأس المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.