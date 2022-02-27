بهدف "الجبلي".. الباطن يزيد من جراح الفيصلي

قاد اللاعب يوسف الجبلي فريقه الأول لكرة القدم بنادي الباطن لانتصار ثمين على نظيره الفيصلي 1/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن في ختام الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الباطن بهدف أول عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+45 عن طريق اللاعب يوسف الجبلي إثر تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس مصطفى ملائكة.

وباءت محاولات الفيصلي في الشوط الثاني بالفشل، من أجل التعديل والعودة للمباراة.

ومع صافرة النهاية منح حكم اللقاء فيصل البلوي لاعب الفيصلي أحمد عسيري، البطاقة الحمراء لاعتراض الأخير على قرار الحكم.

بتلك النتيجة قفز الباطن للمركز 13 برصيد 22 نقطة، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 20 نقطة وفي دائرة الخطر.