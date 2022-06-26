بهدف الدعم والتطوير.. مبادرات داعمة لتنشيط رياضة اليوغا في المملكة

وأكدت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أن اللجنة تهدف إلى زيادة عدد مراكز وصالات اليوغا في جميع مدن المملكة حتى يسهل الوصول لها وممارسة هذه الرياضة لكثير من أفراد المجتمع؛ إذ تتمركز حاليًّا هذه الخدمات والمراكز في المدن الرئيسة فقط، مشيرةً في هذا الصدد إلى الإقبال الكبير على رياضة اليوغا في مختلف مناطق المملكة.