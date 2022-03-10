بهدف قاتل .. "الصيعري" ينقذ "الفيصلي" من مطب "التعاون"

أنقذ اللاعب محمد الصيعري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فريقه من الهزيمة أمام التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بعد تسجيله لهدف تعادل قاتل.