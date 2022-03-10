بهدف قاتل .. "الصيعري" ينقذ "الفيصلي" من مطب "التعاون"

أنقذ اللاعب محمد الصيعري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فريقه من الهزيمة أمام التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بعد تسجيله لهدف تعادل قاتل.
وانتهت المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.
سجل أهداف التعاون اللاعب لياندر توامبا في الدقيقتين 11 و73 فيما سجل للفيصلي اللاعب تفاريس في الدقيقة 60 ومحمد الصيعري في الدقيقة "90+9" .
بتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 25 كما رفع الفيصلي هو الآخر للرصيد نفسه عند النقطة رقم 25.