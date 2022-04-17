بهدف قاتل .. "نيوكاسل" ينتزع الفوز من" ليستر" ويقترب من البقاء

ضمن نيوكاسل إلى حد كبير بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بابتعاده بفارق 12 نقطة عن منطقة الخطر، وذلك بعد فوزه القاتل على ضيفه ليستر سيتي 2-1 اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.