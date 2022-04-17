بهدف قاتل .. "نيوكاسل" ينتزع الفوز من" ليستر" ويقترب من البقاء

ضمن نيوكاسل إلى حد كبير بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بابتعاده بفارق 12 نقطة عن منطقة الخطر، وذلك بعد فوزه القاتل على ضيفه ليستر سيتي 2-1 اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
تقدم ليستر بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أديمولا لوكمان بعد ركلة ركنية نفذها الفريق بذكاء، واستقرت في شباك مارتن دوبرافكا، وأدرك غيمارايش التعادل بعد مرور نصف ساعة من اللعب حينما وضع الكرة بين قدمي الحارس كاسبر شمايكل.
وعاد اللاعب ذاته ليحرز هدفًا في الوقت بدل الضائع، قاد به نيوكاسل يونايتد للفوز .
بهذه النتيجة رفع نيوكاسل رصيده إلى 37 نقطة احتل بها المركز 14 وبفارق 12 نقطة عن بيرنلي صاحب المركز 18، بينما بقي رصيد ليستر عند 40 نقطة في المركز التاسع.