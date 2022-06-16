بهدف مشاركة الخبرات وتبادل المعارف.. وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم يختتم جولته الأوروبية بنجاح

وأضاف "المسحل": "أصبح بمقدورنا؛ تزامناً مع سعينا لتنفيذ استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية، الاستفادة من تجارب الاتحادات الأخرى التي قطعت شوطاً أكبر في مُختلف الجوانب، وتُعزز هذه الخطوة من جاهزيتنا لتطوير كرة القدم في المملكة من مختلف النواحي، بما في ذلك البنية التحتية والعلم والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة. ونتطلع أيضاً إلى تعريف العالم بكرة القدم السعودية، والتي لطالما لعبت دوراً بارزاً على مستوى القارة الآسيوية، علماً أنّنا أعددنا خططاً طموحة للتطور والارتقاء بمستوى اللعبة إلى آفاق أوسع".