بهدف "نيمار".. البرازيل تكسب تجريبية اليابان

وحقق المنتخب البرازيلي فوزه الخامس تواليًا، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 13 مباراة منذ نحو عام، علماً بأن خسارته الأخيرة تعود إلى سقوطه أمام غريمه التقليدي الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في 11 يوليو 2021.