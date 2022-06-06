بهدف "نيمار".. البرازيل تكسب تجريبية اليابان

كسب المنتخب البرازيلي نظيره الياباني 1-0، في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، الإثنين، على الملعب الوطني في طوكيو العاصمة اليابانية.
سجّل "نيمار" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ورفع رصيده الدولي إلى 74 هدفاً في 119 مباراة، متخلفاً بفارق 3 أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي المسجل باسم الأسطورة بيليه.
افتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء؛ إثر إعاقة ريتشارليسون داخل المنطقة من قبل واتارو اندو، فانبرى لها الاختصاصي نيمار خادعًا الحارس عند الدقيقة 77.
وحقق المنتخب البرازيلي فوزه الخامس تواليًا، وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 13 مباراة منذ نحو عام، علماً بأن خسارته الأخيرة تعود إلى سقوطه أمام غريمه التقليدي الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في 11 يوليو 2021.