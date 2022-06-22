"بيريرا" خارج حساب الهلال في مواجهة الفتح

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبق المدير الفني " دياز" خلال الحصة التدريبية عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة.