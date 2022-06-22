"بيريرا" خارج حساب الهلال في مواجهة الفتح

بات في حكم المؤكد غياب صانع ألعاب فريق الهلال البرازيلي " بيريرا" عن مواجهة الفتح ، غدًا الخميس ، ضمن الجولة 29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى "ماتيوس بيريرا ، ومصعب الجوير" مرانهما في العيادة وصالة الإعداد البدني.
ميدانيًا، اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ تأهبًا لمواجهة مضيفه "الفتح"، ضمن الجولة 29 من دوري المحترفين.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبق المدير الفني " دياز" خلال الحصة التدريبية عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "دياز" المران بتدريبات فنية متنوعة.