رياضة

بين الأخضر السعودي الأولمبي وحلمِ اللقب الأول عقبةُ أوزبكستان

في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.. الهدف اللقب وأولمبياد باريس 2024
بين الأخضر السعودي الأولمبي وحلمِ اللقب الأول عقبةُ أوزبكستان
المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم
أحمد سرور
أحمد سرور

يسعى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23عامًا) بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري، إلى تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخه؛ وذلك حينما يلتقي الأخضر نظيره أوزبكستان، غدًا الأحد، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022؛ وذلك على أرض ملعب بو نيو دوكور في طشقند.

وسبق أن بلغ المنتخب السعودي نهائي البطولة مرتين عامي 2013 و2020، ولم

يحالفه الحظ في تحقيق اللقب؛ لذا فإنه يخوض اللقاء بكامل نجومه وجهاز إداري وفني وطني، وطموحه الظفر باللقب الأول، وبلوغ دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

في المقابل يملك المنتخب الأوزبكي لقبًا آسيويًّا في سجله 2018.

باريس
دورة الألعاب الأولمبية
المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم
كأس آسيا تحت 23 عام

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