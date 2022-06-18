بين الأخضر السعودي الأولمبي وحلمِ اللقب الأول عقبةُ أوزبكستان

يسعى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23عامًا) بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري، إلى تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخه؛ وذلك حينما يلتقي الأخضر نظيره أوزبكستان، غدًا الأحد، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022؛ وذلك على أرض ملعب بو نيو دوكور في طشقند.
وسبق أن بلغ المنتخب السعودي نهائي البطولة مرتين عامي 2013 و2020، ولم
يحالفه الحظ في تحقيق اللقب؛ لذا فإنه يخوض اللقاء بكامل نجومه وجهاز إداري وفني وطني، وطموحه الظفر باللقب الأول، وبلوغ دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
في المقابل يملك المنتخب الأوزبكي لقبًا آسيويًّا في سجله 2018.