بين الأخضر السعودي الأولمبي وحلمِ اللقب الأول عقبةُ أوزبكستان

يسعى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23عامًا) بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري، إلى تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخه؛ وذلك حينما يلتقي الأخضر نظيره أوزبكستان، غدًا الأحد، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022؛ وذلك على أرض ملعب بو نيو دوكور في طشقند.