بين شبهة فساد ومخالفة.. مختص يكشف قانونية "تسجيل حمدالله" المتداول

وكان قد انتشر في الساعات الماضية تسجيل يتعلق بمفاوضات اللاعب المغربي مع إدارة الاتحاد قبل مباراة الفريقين في الدور الأول من دوري المحترفين السعودي، حين كان لاعبًا في النصر.