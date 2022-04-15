بين شبهة فساد ومخالفة.. مختص يكشف قانونية "تسجيل حمدالله" المتداول

أكد القانوني أيمن الرفاعي الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن التسجيل الصوتي المتداول في الساعات الماضية للاعب النصر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد إذا لم يصدر من جهة رسمية لا يعتمد عليه في اتخاذ الإجراءات.
وكان قد انتشر في الساعات الماضية تسجيل يتعلق بمفاوضات اللاعب المغربي مع إدارة الاتحاد قبل مباراة الفريقين في الدور الأول من دوري المحترفين السعودي، حين كان لاعبًا في النصر.
وقال أيمن الرفاعي لبرنامج في المرمى عبر قناة العربية مساء الخميس: "إذا لم يصدر هذا التسجيل المسرب من جهة رسمية، وسجل بإذن رسمي فهو دليل غير قطعي لا يعتمد عليه في اتخاذ الإجراءات".
وأضاف: "إذا ثبتت صحة التسجيل المنسوب لعبد الرزاق حمدالله، فإن لجنة الانضباط هي من تحدد إذا كان يندرج تحت بند الفساد أو التلاعب في النتائج".
وتابع: "حتى لو ثبت صحة التسجيل المسرب لحمدالله فإن نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ينطبق عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
واختتم "الرفاعي": "من وجهة نظري بعد سماع التسجيل المسرب لحمدالله لا يمكن تأكيد وجود شبهة فساد أو مخالفة، حتى لو ثبتت صحة التسجيل فإن نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ينطبق عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".