بين مضر والخليج .. «فاصلة» تحسم لقب ممتاز اليد

واصل فريقا مضر والخليج صدارتهما لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مبارياتهم الأخيرة في البطولة ووصولهما إلى النقطة 40 واللجوء إلى مواجهة فاصلة لتحديد بطل المنافسة، السبت المقبل على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.