بين مضر والخليج .. «فاصلة» تحسم لقب ممتاز اليد

واصل فريقا مضر والخليج صدارتهما لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مبارياتهم الأخيرة في البطولة ووصولهما إلى النقطة 40 واللجوء إلى مواجهة فاصلة لتحديد بطل المنافسة، السبت المقبل على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
وعاد الخليج بنقطتين من الأحساء، بعد فوزه على القارة بنتيجة (28-26)، فيما تمكن مضر من انتزاع فوز عريض على ضيفه العدالة بنتيجة (45-25)، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
ولحساب الجولة نفسها تستكمل اليوم الأربعاء المنافسات بمواجهة السلام مع الزلفي عند الساعة 9:00 على صالة نادي النهضة بالدمام.