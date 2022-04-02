بـ445 نقطة و3 ذهبيات "تايكوندو الشباب" يتصدر بطولة المملكة للبراعم

اختتمت منافسات بطولة التايكوندو التأهيلية للبراعم فى المملكة بمشاركة (317) لاعباً يمثلون (50) نادياً بصالة الأمير فيصل بن فهد بالملز بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد بن طالع العمري.
وقد حصد الصدارة نادي الشباب بمجموع (445) نقطة و(3) ذهبيات عبر الأبطال (عبدالله القحطاني، وليد الجوهر، عبدالعزيز الدوسري) وحل نادي وج ثانياً ب (264) نقطة وذهبيتي (بندر دغريري، مؤيد الزهراني) وجاء الفرع ثالثاً بـ (214) نقطة بذهبية (فهد بامسعود) وأبها رابعاً بـ(194) نقطة وذهبية (خالد عسيري)، كما حقق الذهب أيضاً كل من (مازن الدوسري - الهلال، عبدالرحمن السعيد - الجيل، مراد الرزق - العدالة)، كما تم منح فريق الجيل جائزة الفريق المثالي.
وعلى هامش البطولة عقد رئيس الاتحاد اجتماعاً مع حكام ومدربي البطولة بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد الوبران وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله المالكي والمدير التنفيذي محمد الشهري.