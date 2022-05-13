تأجيل انطلاق دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت 2022" إلى يوم الاثنين

وخصصت اللجنة العليا المنظمة للدورة، 12 منشأة لاستضافة المنافسات وهى: مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، فندق كراون بلازا، مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية، صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، مضمار وميدان أحمد الرشدان، مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، النادي الكويتي للألعاب المائية، صالات الشيخ سعد العبدالله الصباح، نادي اليرموك الرياضي، ونادي الكويت الرياضي.