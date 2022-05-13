تأجيل انطلاق دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت 2022" إلى يوم الاثنين

قررت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت 2022" تأجيل موعد انطلاق جميع المنافسات الرياضية للدورة، والتي كان من المقرر انطلاقها مساء اليوم، لتبدأ يوم الاثنين 16 مايو.
وذلك بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وكان من المقرر انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت 2022" اليوم الجمعة في العاصمة الكويتية الكويت بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى نهاية مايو الحالي.
وخصصت اللجنة العليا المنظمة للدورة، 12 منشأة لاستضافة المنافسات وهى: مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، فندق كراون بلازا، مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية، صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، مضمار وميدان أحمد الرشدان، مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، النادي الكويتي للألعاب المائية، صالات الشيخ سعد العبدالله الصباح، نادي اليرموك الرياضي، ونادي الكويت الرياضي.
وتشهد الدورة مشاركة نسائية للمرة الأولى في تاريخها، ويمثل المملكة أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة سيتواجدون في ألعاب، كرة الصالات (رجال ونساء)، وكرة السلة 5×5 رجال، وكرة السلة 3×3 نساء، وألعاب القوى (رجال ونساء)، والبادل (رجال ونساء)، والألعاب الإلكترونية (رجال ونساء)، والدراجات الهوائية (رجال ونساء)، والسباحة وكرة الطاولة والتنس والهوكي على الجليد والرماية وكرة اليد والجودو والكاراتيه والكرة الطائرة والمبارزة للرجال.