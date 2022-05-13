تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية حتى 18 مايو

قرَّر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة الثانية لكرة القدم الشاطئية حتى 18 مايو 2022، بدلاً من موعدها السابق 16 الشهر ذاته.
وجاء تأجيل البطولة التي تُقام بضيافة الاتحاد السعودي بمدينة جازان حدادًا على رحيل المغفور له -بإذن الله- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزامنًا مع قرار تعليق النشاطات الرياضية كافة في المملكة العربية السعودية لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الجمعة 13 إلى مساء الاثنين 16 مايو 2022.
وتقدَّم اتحاد غرب آسيا لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بالتعزية والمواساة إلى شعب دولة الإمارات، والأمتَين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله- بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
وتشهد البطولة التي تُقام برعاية شركة بيبسيكو "أكوافينا" مشاركة 7 منتخبات، وُزعت على مجموعتين. وترأس المنتخب السعودي المضيف المجموعة الثانية التي ضمت بجواره منتخبَي البحرين وفلسطين، فيما جاءت منتخبات الإمارات والكويت ولبنان وعُمان بالمجموعة الأولى.
وستُقام في اليوم الأول من البطولة 18 مايو 2022 ثلاث مباريات، تجمع الإمارات وعُمان عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، تليها عند السادسة والنصف مباراة الكويت ولبنان، ثم تلعب فلسطين أمام السعودية عند الثامنة مساء.
وتختتم البطولة يوم 23 مايو، وفيه تلعب كل مجموعة مبارياتها على نظام الدوري من مرحلة واحدة؛ ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان من مباراتَي هذا الدور إلى المباراة النهائية. وفي المقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل لقبل النهائي على تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.