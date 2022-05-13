تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية حتى 18 مايو

وتختتم البطولة يوم 23 مايو، وفيه تلعب كل مجموعة مبارياتها على نظام الدوري من مرحلة واحدة؛ ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان من مباراتَي هذا الدور إلى المباراة النهائية. وفي المقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل لقبل النهائي على تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.