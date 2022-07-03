تأجيل كأس أمم أفريقيا حتى يناير 2024

كما قرر "الكاف" أيضًا خلال اجتماعه بالمغرب، إقامة نهائي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بدلًا من نظام المواجهة الواحدة الذي تم اتباعه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.