تأجيل كأس أمم أفريقيا حتى يناير 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المفترض أن تُقام في كوت ديفوار.
وقرر "الكاف" في اجتماعه بالمغرب تأجيل كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، لتقام في يناير 2024 بدلًا من يونيو 2023.
وأكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف أن البطولة ستنقل إلى شتاء 2024 بسبب موسم الأمطار الصيفية في كوت ديفوار.
ويتيح هذا التأجيل الأفضلية للمنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"؛ حيث سيجري تأجيل جولات من تصفيات أمم أفريقيا ليكون هناك فرصة جيدة للاستعداد.
كما قرر "الكاف" أيضًا خلال اجتماعه بالمغرب، إقامة نهائي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بدلًا من نظام المواجهة الواحدة الذي تم اتباعه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتم أيضًا تحديد موسم "2023-2024" موعدًا لانطلاق السوبر الأفريقي.