تأخر بهدف فانتفض بثلاثية.. الاتحاد يسير نحو لقب الدوري (كدا.. كدا)

جدد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد حظوظه في الظفر بلقب دوري المحترفين، بعد أن كسب نظيره الاتفاق بنتيجة 3/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.