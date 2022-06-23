تأخر بهدف فانتفض بثلاثية.. الاتحاد يسير نحو لقب الدوري (كدا.. كدا)

جدد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد حظوظه في الظفر بلقب دوري المحترفين، بعد أن كسب نظيره الاتفاق بنتيجة 3/1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، مع محاولات اتحادية في بداية الـ 30 دقيقة الأولى، عن طريق البرازيلي "رومارينهو" والمغربي عبد الرزاق حمدالله، لكن براعة الدفاع الاتفاقي ومن خلفهم المتألق الحارس الجزائري رايس مبولحي حالت دون ولوج كرة الهدف المرمي.
وفي الشوط الثاني بادر الاتفاق في زيارة مرمى حارس الاتحاد "غروهي" بهدف رائع عن طريق أمين يونس.
وفي الدقيقة 73 عدل هداف الاتحاد "رومارينهو " النتيجة لفريقة من ركلة جزاء، وعاد " رومارينهو " ليضع فريقه في المقدمة بهدف ثان عند الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 87 أكد "حمدالله" انتصار الاتحاد بهدف ثالث .
وزاد "فيليب كيش" أوجاع الاتفاق بالخروج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90.
بتلك النتيجة حافظ الاتحاد على الصدارة بـ 64 نقطة، مع بقاء حظوظه بالظفر بلقب الدوري في ختام الجولة 30 المقبلة بشرط انتصاره وتعادل أو خسارة الهلال أمام الفيصلي.