تأهلا لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة.. العمران يُتوَّج بالكأس.. والفيحاء في المركز الثاني

حقق فريق العمران المركز الأول والميداليات الذهبية في ختام بطولة نهائيات السعودية للكرة الطائرة للصعود لدوري الدرجة الأولى، التي أُقيمت على صالة نادي سدير بجلاجل؛ وذلك بعد فوزه على مضر بثلاثة أشواط مقابل شوط، جاءت نتائجها كالآتي: 18/ 25، 25/ 19، 28/ 26، 26/ 24.
وحصل الفيحاء على المركز الثاني والميداليات الفضية رغم خسارته من النهضة بثلاثة أشواط نظيفة 25/ 14، 34/ 32، 25/ 20؛ ليتأهل الفريقان إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم القادم.
وجاء النهضة بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، ثم مضر بالمركز الرابع والميداليات البرونزية.