تأهل لمونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه .. بشعار (فوق هام السحب) .. الأخضر السعودي إلى كأس العالم

جاء تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال قطر2022 ، اليوم الخميس ، للمرة السادسة في تاريخه ، نتيجة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- .
يقف على رأس الهرم الرياضي وزير الرياضة ( الشغوف) الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، العاشق للتحدي، ومعه فريق عمل مميز لا يألوا جهدًا في دعم ومساندة الأخضر من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يرأسه (الخبير) ياسر المسحل ، بل وداعم رئيس لكل المنتخبات والأنشطة الرياضية .
يتميز المنتخب السعودي بجهاز إداري بقيادة مدير الأخضر حسين الصادق، وجهاز فني متمكن استطاع أن يصنع الفارق منذ انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال حتى التأهل ، بقيادة الفرنسي " رينارد" ، الذي كسر أرقام مشاركة الأخضر في المونديال السابقة ببلوغه النقطة 20 في التصفيات، مع بقاء جولة أخيرة أمام أستراليا ، حيث مازال مرشحًا لاستعادة صدارة مجموعته الثانية.
بات طموح الشارع الرياضي ما هو أبعد من المشاركة في مونديال قطر 2022، بل وكسر رقم مشاركة 1994 حين بلغ الأخضر دور الـ 16 في مونديال أمريكا، بل بات حلمًا عربيًا في المحفل العالمي، كونه المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل لكأس العالم 6 مرات.