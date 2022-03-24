تأهل لمونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه .. بشعار (فوق هام السحب) .. الأخضر السعودي إلى كأس العالم

يتميز المنتخب السعودي بجهاز إداري بقيادة مدير الأخضر حسين الصادق، وجهاز فني متمكن استطاع أن يصنع الفارق منذ انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال حتى التأهل ، بقيادة الفرنسي " رينارد" ، الذي كسر أرقام مشاركة الأخضر في المونديال السابقة ببلوغه النقطة 20 في التصفيات، مع بقاء جولة أخيرة أمام أستراليا ، حيث مازال مرشحًا لاستعادة صدارة مجموعته الثانية.