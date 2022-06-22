تأهل منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا لربع النهائي

تأهلت منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتُقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.
في المجموعة الأولى حقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 13-0، بينما فاز منتخب الكويت على منتخب الصومال بنتيجة 9-2.
بتلك النتائج يحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ6 نقاط، ثم منتخب موريتانيا وجمع 3 نقاط، ثم المنتخب الصومالي في المركز الرابع من دون رصيد.
في المجموعة الثانية حقق منتخب مصر فوزًا على منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده لـ4 نقاط في صدارة جدول الترتيب، يليه منتخب العراق بالرصيد نفسه، ثم المنتخب الجزائري من دون نقاط.
في المجموعة الثالثة، حقق منتخب السعودية فوزًا على المنتخب الليبي 5-3، في ختام منافسات دور المجموعات.
بتلك النتيجة يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة يليه منتخبا فلسطين وليبيا برصيد 3 نقاط لكل منهم.