تأهل منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا لربع النهائي

في المجموعة الأولى حقق منتخب المغرب فوزًا على منتخب موريتانيا بنتيجة 13-0، بينما فاز منتخب الكويت على منتخب الصومال بنتيجة 9-2.

بتلك النتائج يحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ6 نقاط، ثم منتخب موريتانيا وجمع 3 نقاط، ثم المنتخب الصومالي في المركز الرابع من دون رصيد.