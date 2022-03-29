تأهُّل وصدارة.. "الأخضر" يحلق في سماء العالمية بعد التغلب على "الكنغر الأسترالي"

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه متصدرًا مجموعته بـ(23 نقطة)؛ وذلك عقب التغلب على الكنغر الأسترالي.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز الأخضر السعودي بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.
وأُقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الجولة العاشرة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022. وسجل هدف الفوز اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ65.
وحقق الأخضر إنجازًا بالتغلب على المنتخب الأسترالي؛ إذ لم يسبق له الفوز على أستراليا منذ ربع قرن، وتحديدًا منذ الفوز عليها في كأس القارات 1997 بهدف لمحمد الخليوي.
والتقى المنتخبان في التصفيات على الأراضي السعودية مرتين من قبل، وفازت أستراليا 3-1 في تصفيات مونديال 2014، وتعادلا 2-2 في تصفيات مونديال 2018.
وتأهل الأخضر السعودي لكأس العالم في قطر 2022، وهي المرة السادسة التي تحلق فيها الصقور في سماء العالمية.