تأهُّل وصدارة.. "الأخضر" يحلق في سماء العالمية بعد التغلب على "الكنغر الأسترالي"

وحقق الأخضر إنجازًا بالتغلب على المنتخب الأسترالي؛ إذ لم يسبق له الفوز على أستراليا منذ ربع قرن، وتحديدًا منذ الفوز عليها في كأس القارات 1997 بهدف لمحمد الخليوي.