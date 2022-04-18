تأهيل 932 معلمة لـ"التحكيم".. ولجنة فنية ترصد مواهب دوري المدارس

وعُقدت دورات تأهيلية للمعلمات لتحكيم مباريات كرة القدم، بالتعاون بين اللجنة المنظمة لدوري المدارس والاتحاد السعودي لكرة القدم. وقد عُقدت ثلاث دورات "عن بُعد"، شارك فيها 932 معلمة، وتتبقى دورة واحدة، ستُعقد لاحقًا. وحاضر في هذه الدورات كل من المحاضرين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم مرعي العواجي وبدر العنزي وعبدالرزاق المقهوي؛ لتأهيل حكام من المعلمات لدوري كرة القدم للبنات، الذي ستُقام منافساته لاحقًا خلال هذا العام.