تاريخ بطولة كأس الملك في نسختها الـ47.. قبل موقعة الهلال والفيحاء

ستة ملاعب تناوبت على استضافة أعرق وأمجد البطولات في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها عام 1957، كانت حصة الأسد منها لملعب الملز الذي استضاف الحدث الأهم في الكرة السعودية في 17 مناسبة، يليه ملعب الصائغ بالرياض بـ 8 مرات، ثم ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الذي احتضن المباراة النهائية للبطولة في 6 مناسبات، بينما استضاف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) المباراة الختامية لكأس الملك 5مرات، ومباراة غد الخميس ستكون السادسة في تاريخه، في حين أقيم نهائي المسابقة 4 مرات في كل من ملعبي عبدالله الفيصل بجدة والصبان بجدة أيضاً.