تاريخ بطولة كأس الملك في نسختها الـ47.. قبل موقعة الهلال والفيحاء
ترنو أنظار عشاق الكرة السعودية، غداً الخميس، صوب ملعب الجوهرة المشعة بجدة، الذي سيكون مسرحاً لنهائي أعرق وأمجد البطولات الكروية السعودية (نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين)، في نسخته الـ47، والذي يجمع الهلال ثالث أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة مع الفيحاء الساعي إلى دخول التاريخ والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه في أول وصول له للنهائي.
تاريخ البطولة
وفقاً للمصادر الإعلامية والمؤرخين، انطلقت بطولة كأس الملك عام 1957 واستمرت إلى عام 1990 ثم توقفت بسبب تغير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين (الملك) لأندية الدرجة الممتازة وعادت للظهور مجدداً موسم 2008 وجاءت عودة البطولة بسبب عودة الدوري لمسماه السابق "الدوري الممتاز".
وتحمل نسخة 2021-2022 من كأس خادم الحرمين الشريفين الرقم 47 في تاريخ المسابقة، بعد النسخة الاستثنائية لموسم 2020-2021، التي تغير فيها نظام البطولة لدواعي انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط في ذلك الموسم، إذ اقتصرت المشاركة فيها على أندية دوري المحترفين السعودي فقط، بعد أن كانت أندية دوري الدرجة الأولى تنافس عليها في سنوات سابقة.
نظام البطولة
شهدت أغلى كأس في قارة آسيا من حيث قيمة المكافأة المادية للفريق الذي يحصل على اللقب تغيراً في نظامها أكثر من مرة فقد اعتمدت على نظام الدوري (جمع النقاط) منذ انطلاقها وحتى عام 1974، بعدها لعبت بنظام الكؤوس (خروج المغلوب) من عام1976وحتى عام 1990 بعدها توقفت البطولة بسبب تغير اسم الدوري إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين.
في عام 2007 تقرر استحداث مسابقة جديدة في منافسات كرة القدم تسمى كأس خادم الحرمين للأبطال بنظامها الحديث (الحالي) والبداية كانت عام 2008 واستمرت حتى 2013م، فبحسب نظام البطولة الجديد البداية ستكون من دور ربع النهائي بحيث تلعب كل مرحلة مباراتين (ذهاب–إياب) يشارك فيها 8 فرق هم بطل كأس ولي العهد، بطل كأس الأمير فيصل بن فهد، الفرق الستة الأولى في ترتيب الدوري السعودي.
وفي 18 سبتمبر 2013 صدر قرار بتعديل مسمى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك تعديل نظام المسابقة بحيث تشمل 153 نادياً يمثلون جميع أندية السعودية، ويتم لعب الأدوار النهائية من دور الـ 32 بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ما عدا دور نصف النهائي الذي سيقام من مباراتين ذهاباً وإياباً، وفي 8 فبراير 2015 أصبحت مرحلة دور نصف النهائي تلعب من مباراة واحدة تؤهل للمباراة النهائية.
اقتصار البطولة
منذ موسمين اقتصرت البطولة على أندية دوري المحترفين السعودي بسبب فيروس كورونا، قبل أن تستمر على العدد نفسه بسبب ضغط الروزنامة الذي جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا وتداخل البطولات بالإضافة إلى المشاركات الخارجية، مثل بطولة كأس العرب للمنتخب السعودي والتصفيات المؤهلة للمونديال.
مكاسب البطل
تصنف الجائزة المالية المرصودة لبطل كأس خادم الحرمين الشريفين والوصيف على أنها أغلى مكافأة من حيث القيمة المالية في القارة الآسيوية، إذ سيحصل البطل على جائزة مالية قيمتها 10 ملايين ريال، في حين سيتسلم الوصيف 5 ملايين ريال.
يبدو أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لن يكون فقط على موعد مع حمل الكأس الغالية، ولكن تنتظره العديد من الجوائز القيمة.
سيحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، إضافة إلى تأهل حامل اللقب للمشاركة في دوري أبطال آسيا وكذلك مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي.
الأندية المتوجة باللقب
عبر تاريخ البطولة الطويل نجحت تسعة أندية بتدوين اسمها في السجل الشرفي للبطولة، حيث يأتي الأهلي في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً برصيد 13 لقباً، يليه الاتحاد بـ9 ألقاب، ثم الهلال بـ9 ألقاب، يأتي بعد ذلك النصر بـ6 ألقاب، فيما توج الشباب بلقب البطولة في 3مناسبات، ويملك الاتفاق والوحدة في رصيدهما لقبين لكل منهما، في حين يملك التعاون والفيصلي المتوج بلقب النسخة الماضية من البطولة، لقباً لكل منهما.
ملاعب احتضنت البطولة
ستة ملاعب تناوبت على استضافة أعرق وأمجد البطولات في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها عام 1957، كانت حصة الأسد منها لملعب الملز الذي استضاف الحدث الأهم في الكرة السعودية في 17 مناسبة، يليه ملعب الصائغ بالرياض بـ 8 مرات، ثم ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الذي احتضن المباراة النهائية للبطولة في 6 مناسبات، بينما استضاف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة ) المباراة الختامية لكأس الملك 5مرات، ومباراة غد الخميس ستكون السادسة في تاريخه، في حين أقيم نهائي المسابقة 4 مرات في كل من ملعبي عبدالله الفيصل بجدة والصبان بجدة أيضاً.