"تاليسكا" أضاع ركلة جزاء وخرج بالبطاقة الحمراء .. النصر يكسب الفتح بثنائية

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره الفتح 2/1 في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين، بالفوز 2-1 على ضيفه الفتح في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 «الأخيرة» من المسابقة.
سجل للنصر الأرجنتيني بيتي مارتنيز، عند الدقيقة 12، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف عند الدقيقة 90+5 بينما أدرك أيمن الخليف التعادل للفتح عند الدقيقة 37.
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.
ومع بدايات الشوط الثاني احتسب سامي الجريس ركلة جزاء لصالح النصر، لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا أهدر فرصة عودة تقدم فريقه عند الدقيقة 58 قبل أن يتعرض للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 73، ويضطر أصحاب الأرض إلى إكمال المباراة بـ10 لاعبين.