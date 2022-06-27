"تاليسكا" أضاع ركلة جزاء وخرج بالبطاقة الحمراء .. النصر يكسب الفتح بثنائية

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره الفتح 2/1 في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين، بالفوز 2-1 على ضيفه الفتح في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 «الأخيرة» من المسابقة.