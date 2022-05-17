"تاليسكا" يحتفل مع جماهير "النصر" : مرّت سنة من السعادة معكم

ونشر تاليسكا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" حيث قال :"مرت سنة على وصولي إلى النصر، فقد كانت 12 شهرًا من السعادة، منذ ارتدائي هذا القميص" .