"تاليسكا" يحتفل مع جماهير "النصر" : مرّت سنة من السعادة معكم

وجّه لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، رسالة خاصة لجماهير ناديه، بمناسبة مرور عام كامل، على انضمامه إلى الفريق .
ونشر تاليسكا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" حيث قال :"مرت سنة على وصولي إلى النصر، فقد كانت 12 شهرًا من السعادة، منذ ارتدائي هذا القميص" .
وأبدى اللاعب البرازيلي سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية موجهًا شكره للجهاز الفني والإداري في نادي النصر، كما وجّه شكره إلى زملائه في الفريق، على مساعدتهم ومساندتهم له خلال هذا العام.
وأنهى تاليسكا، حديثه قائلاً لجماهير نادي النصر : "أنتم يا رفاق رائعين".
وينتهي عقد تاليسكا مع النصر في يونيو 2024، حيث كان قد انضم إليه في 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس المحترفين، برصيد 51 نقطة، 26 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.