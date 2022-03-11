تاوامبا يتطلع للتألق مع التعاون في دوري أبطال آسيا

كان هذا اللقب يعني أيضاً أن التعاون سينافس في دوري أبطال آسيا 2020، وهو أول ظهور له على الإطلاق في بطولة قارية، للأسف بالنسبة للمهاجم الكاميروني، أدى مزيج من الإصابة وتغيير وضعه التعاقدي في النادي إلى لعب ثلاث دقائق فقط في تلك النسخة، حيث لم يتمكن من مساعدة فريقه الذي وصل إلى دور الـ16 في أول ظهور له في دوري الأبطال.