تبرئة يوفنتوس ونابولي من تهمة الاحتيال

ومَثُل أحد عشر ناديًا، بينها خمسة من الدرجة الأولى "سيري أ"، أمام هيئات تأديبية منذ صباح الثلاثاء، وطلب المدعي العام بشكل خاص إيقاف رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي لمدة عام واحد، ورئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لمدة 11 شهرًا.