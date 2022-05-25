تبلغ جوائزها مليوني دولار .. الإعلان عن الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

أعلن معهد إعداد القادة، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية، التي تبلغ جوائزها مليوني دولار.
وشهدت الجائزة بنسختها الجديدة مشاركة كبيرة من الباحثين والجامعات من مختلف دول العالم، حيث تم تسلم 435 مقترحًا بحثيًّا من 63 دولة.
وبدأت اللجنة العلمية المستقلة التي أنشأتها الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا AISTS في العاصمة الأولمبية لوزان، سويسرا، في استقبال الأبحاث وفحصها بشكل علمي، حيث تم اختيار 17 بحثًا فائزًا و23 باحثًا رئيسًا من 49 جهة مشاركة عبر 16 جامعة عالمية.
تنوعت مسارات الأبحاث بين الصحة العامة والتدريب والتعليم والبراعم والشباب، بواقع 8 بحوث في الصحة العامة، و5 في
التدريب والتعليم، و4 في البراعم والشباب، من أجل تطبيقها داخل السعودية، بعد وصول الطلبات من مختلف جامعات دول العالم، مثل: إنجلترا، أستراليا، هونج كونج، وبلدان عالمية أخرى.
وضمت قائمة الباحثين الرئيسيين الفائزين، كلاً من الدكتور محمود أبو المعاطي من جامعة الملك سعود، والدكتور ديبتي آدلاخا، والدكتور عبد الله عداس من جامعة ولاية نورث كارولينا وجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور أحمد العنزي من جامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور باك كوانج من جامعة هونج كونج، والدكتور كوب من جامعة لوفبرا، والأستاذ الدكتور مارك كجوا من جامعة جلوسترشير، والدكتور عبدالرحمن الشبيب، والأستاذ الدكتور مايكل دانكان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة كوفينتري، والدكتور بيلي جريف، والدكتور عبدالرحيم الدروشي، إضافة إلى الدكتور سينجمو كم من جامعة هونج كونج، والدكتور أندريه كوتجان، والدكتور حسين عقيلي والدكتور جوناثان سنكلير من جامعة جازان وجامعة سنترال لانكشاير، والدكتور إمليانو والدكتور آنا ماريا من جامعة ديكين، والدكتور آنتوني شبرد من جامعة بورتسموث، والدكتور جورجينا ستيبنقنز من جامعة مانشستر، والدكتور أماندا فيسك من جامعة جورج واشنطن، والأستاذ الدكتور يوس أنيزا يوسف، والدكتور ماثيو رييفز والأستاذ الدكتور جون هوفستون من جامعة سنترال لانكشاير.