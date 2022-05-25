تبلغ جوائزها مليوني دولار .. الإعلان عن الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

وضمت قائمة الباحثين الرئيسيين الفائزين، كلاً من الدكتور محمود أبو المعاطي من جامعة الملك سعود، والدكتور ديبتي آدلاخا، والدكتور عبد الله عداس من جامعة ولاية نورث كارولينا وجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور أحمد العنزي من جامعة الفيصل، والأستاذ الدكتور باك كوانج من جامعة هونج كونج، والدكتور كوب من جامعة لوفبرا، والأستاذ الدكتور مارك كجوا من جامعة جلوسترشير، والدكتور عبدالرحمن الشبيب، والأستاذ الدكتور مايكل دانكان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة كوفينتري، والدكتور بيلي جريف، والدكتور عبدالرحيم الدروشي، إضافة إلى الدكتور سينجمو كم من جامعة هونج كونج، والدكتور أندريه كوتجان، والدكتور حسين عقيلي والدكتور جوناثان سنكلير من جامعة جازان وجامعة سنترال لانكشاير، والدكتور إمليانو والدكتور آنا ماريا من جامعة ديكين، والدكتور آنتوني شبرد من جامعة بورتسموث، والدكتور جورجينا ستيبنقنز من جامعة مانشستر، والدكتور أماندا فيسك من جامعة جورج واشنطن، والأستاذ الدكتور يوس أنيزا يوسف، والدكتور ماثيو رييفز والأستاذ الدكتور جون هوفستون من جامعة سنترال لانكشاير.