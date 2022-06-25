تتراوح بين 25 و350 ريالاً.. الهلال يطرح تذاكر مباراته أمام الفيصلي

بادرت إدارة نادي الهلال اليوم السبت بطرح تذاكر مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الفيصلي في اللقاء الذي يجمعهما الاثنين المقبل لحساب الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وبلغت قيمة تذكرة الدرجة الممتازة 350 ريالاً، فيما تبلغ قيمة مقاعد واجهة الملعب 50 ريالاً، وجاء سعر تذاكر زوايا الملعب وخلف المرمى 30 و25 ريالاً.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً كبيرًا من جماهير الأزرق؛ إذ انتصاره يُتوِّجه رسميًّا بلقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد منافسه الذي يلاقي الباطن في الوقت ذاته.