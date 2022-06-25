تتراوح بين 25 و350 ريالاً.. الهلال يطرح تذاكر مباراته أمام الفيصلي

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً كبيرًا من جماهير الأزرق؛ إذ انتصاره يُتوِّجه رسميًّا بلقب الدوري دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد منافسه الذي يلاقي الباطن في الوقت ذاته.