تتويج الاتحاد بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا

وكان الاتحاد قد حسم رسميًّا لقب الدوري الأسبوع الماضي بعد فوزه على الفتح لحساب الجولة الـ28؛ ليوسع الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 13 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.