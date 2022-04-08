رياضة
تتويج الاتحاد بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا
توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها مساء الجمعة فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا.
وجاء تتويج براعم الاتحاد بعد نهاية مباراتهم أمام نظيرهم التعاون، التي جرت على الملعب الرديف بنادي الاتحاد في جدة لحساب الجولة المؤجلة (الثانية والعشرين).
وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى 69 نقطة معززًا موقعه في صدارة الترتيب.
وكان الاتحاد قد حسم رسميًّا لقب الدوري الأسبوع الماضي بعد فوزه على الفتح لحساب الجولة الـ28؛ ليوسع الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 13 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.