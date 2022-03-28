تتويج الفائزين بـ"البطولة الفرنسية المفتوحة للجولف".. و"السفير" يشيد بالحراك الرياضي السعودي

وقدّم السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ شكره لياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس شركة جولف السعودية على التعاون المشترك الذي أسهم في نجاح هذه البطولة، مقدماً شكره لإدارة نادي ديراب، وقال: "هذا النجاح المتميز شجعنا على أن تكون هذه البطولة سنوية للمساهمة في إثراء رياضة الجولف السعودية وتنمية معارف وقدرات اللاعبين واللاعبات باللعب مع أصحاب الخبرات، ونشكر جميع الجهات الداعمة والمشاركة وكل اللاعبون واللاعبات من مختلف الجنسيات".