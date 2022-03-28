تتويج الفائزين بـ"البطولة الفرنسية المفتوحة للجولف".. و"السفير" يشيد بالحراك الرياضي السعودي

تتوالى بطولات الجولف في ملاعب نادي ديراب بمدينة الرياض، حيث أقام اتحاد الجالية الفرنسية بالتعاون مع سفارة فرنسا بالرياض وإدارة المشاركة المجتمعية في شركة جولف السعودية، أول بطولة جولف مفتوحة في نادي ديراب للجولف؛ بمشاركة أكثر من 100 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات من رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال من شركات فرنسية تعمل داخل المملكة، يتقدمهم عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي للجولف.
ولعبت منافسات البطولة على شكل "تكساس سكرامبل - أربع كرات أحسن كرة" التي تشجع المبتدئين على كسب معلومات وتقنيات في اللعب وتحسين معرفتهم في لعبة الجولف.
وتم تتويج الفائزين بجوائز البطولة من قبل السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ، ورئيس اتحاد الجالية الفرنسية السيد فيليب كورال، حيث حقق المركز الأول حسب نظام اللعبة رغم التساوي مع المركز الثاني، الفريق الرباعي المكون من "بوشعيب الجدياني وحكيم هانك ومارك داي وراشل روبنسن" بمجموع 58 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق "أنتوني فانتيس وفانسنت بالاس وفابريس فيدل ونيك سوفيرال" بمجموع 58 نقطة، ونال المركز الثالث فريق "لورنت داير وألكساندرا داير ودونالد استيفلي وأنجلا استيفلي" بمجموع 60 نقطة.
وقدّم السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ شكره لياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس شركة جولف السعودية على التعاون المشترك الذي أسهم في نجاح هذه البطولة، مقدماً شكره لإدارة نادي ديراب، وقال: "هذا النجاح المتميز شجعنا على أن تكون هذه البطولة سنوية للمساهمة في إثراء رياضة الجولف السعودية وتنمية معارف وقدرات اللاعبين واللاعبات باللعب مع أصحاب الخبرات، ونشكر جميع الجهات الداعمة والمشاركة وكل اللاعبون واللاعبات من مختلف الجنسيات".
وأشاد بما تشهد السعودية من حضور رياضي دولي متعدد في مختلف الرياضات: "إن هذا الحراك الرياضي الكبير يؤكد مجدداً أن السعودية تمضي بعناية وتفوق وتطلع لتقديم مزيد من العمل الرياضي المبهر بدعم واهتمام حكومي كبير، فهناك حضوراً ناجحاً في رالي داكار وجولات الجولف الأوروبية وفي الفورمولا 1 وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية".