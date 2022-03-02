تجديد آمال المنافسة على اللقب شعار قمة الهلال والنصر .. والاتحاد يخشى التعثر أمام ضمك

تنطلق ، غدًا الخميس ، منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين مثيرتين، أهمها قمة الجولة "ديربي العاصمة " الذي يجمع الهلال ونظيره النصر على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.

فيما يواجه الاتحاد ضيفه ضمك، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

يسعى الاتحاد لعبور محطة ضمك، والتي توسع الفارق النقطي مع مطارديه نحو الصدارة، فيما يأمل ضمك العودة لمربع الكبار عبر بوابة المتصدر.