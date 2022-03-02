تجديد آمال المنافسة على اللقب شعار قمة الهلال والنصر .. والاتحاد يخشى التعثر أمام ضمك

تنطلق ، غدًا الخميس ، منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين مثيرتين، أهمها قمة الجولة "ديربي العاصمة " الذي يجمع الهلال ونظيره النصر على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.
فيما يواجه الاتحاد ضيفه ضمك، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
يسعى الاتحاد لعبور محطة ضمك، والتي توسع الفارق النقطي مع مطارديه نحو الصدارة، فيما يأمل ضمك العودة لمربع الكبار عبر بوابة المتصدر.
يحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق، في مباراة الظروف المتشابهة، حيث يعانيان تراجعًا مخيفًا، فالاتفاق في المركز قبل الأخير بـ 20 نقطة، ما استدعى تدخل إدارة النادي، بإقالة المدرب " فلادان"، وإسناد المهمة للمدرب السعودي أحمد الحنفوش "مؤقتًا"، فيما قد تكون مباراة الجمعة، هي الأخيرة لمدرب الأهلي الألباني "هاسي" حيث تراجع الفريق هو الآخر للمركز الـ11 برصيد 25 نقطة.
في بقية المباريات يلعب الشباب مع الباطن وأبها مع الطائي والتعاون مع الفتح والفيصلي مع الحزم والرائد مع الفيحاء.