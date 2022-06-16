تحتضنها السعودية.. 10 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

تنطلق الاثنين القادم منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي باستضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك بمشاركة منتخبات المغرب ومصر والكويت والسعودية وليبيا والعراق والجزائر وفلسطين وموريتانيا والصومال.
وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2022/ 2023؛ حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي؛ إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر، وحل المنتخب المغربي وصيفًا، ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.
وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضًا في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب؛ حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحلّ منتخب المغرب وصيفًا أيضًا، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق؛ إذ توج المنتخب الليبي باللقب.
ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضًا المنتخب الليبي باللقب، وحل منتخب مصر في المركز الثاني، ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافت النسخة الخامسة عام 2021 الماضي؛ حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر؛ إذ نال اللقب المنتخب المغربي.