تحتضنها جدة .. البحرين والكويت إلى نصف نهائي غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات

تأهل منتخبا البحرين والكويت إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتصدر المنتخب البحريني قمة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباراة الثانية على العراق بهدف روان العلي في الدقيقة 36، يليه العراق ثم فلسطين من دون أي نقطة.
وانفرد المنتخب الكويتي بدوره بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة أيضًا بفوزه في الجولة الثانية على عمان 6-1.
وكانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز البحرين على فلسطين 6-0 والكويت على السعودية 3-1.
ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في 20 يونيو الجاري، فلسطين والعراق عند الساعة السادسة مساءً، والسعودية مع عمان عند الثامنة والنصف مساءً، في مباراتين مثيرتين لحصد بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى الدور المقبل.