تحتضنها جدة .. البحرين والكويت إلى نصف نهائي غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات

ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في 20 يونيو الجاري، فلسطين والعراق عند الساعة السادسة مساءً، والسعودية مع عمان عند الثامنة والنصف مساءً، في مباراتين مثيرتين لحصد بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى الدور المقبل.