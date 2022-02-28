تحتضنه جدة .. وضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

بدأت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، بوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها وذلك قبل شهر واحد على عودة أعظم السائقين في العالم إلى جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل.

فعلى صعيد المسار تأكد بالفعل إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة للمساعدة في تحسين خطوط رؤية السائق من قمرة القيادة لتحسين الرؤية في العديد من منعطفات الحلبة بما في ذلك المنعطفات 2 و3 و14 و21، إذْ ستُنقل الحواجز للخلف لمسافة تتراوح بين 1.5 متر و2 متر (حسب الموقع والبنية التحتية) وبالمثل، سيُحرَّك الحاجز الموجود على الجانب الأيمن من المنعطف 27 للخلف بنحو 1.5 متر؛ لتوسيع المسار في هذه المرحلة، وفي جميع الحالات باستثناء المنعطف 27، سيظل حد / حافة المسار كما هو.

وسيُجرى المزيد من التعديلات على المنعطفات 4 و16 و22 و24 بعد التشاور مع السائقين الذين طلبوا حاجزًا أكثر سلاسة، ولمواكبة ذلك، تعمل شركة رياضة المحركات السعودية على تركيب لوح فولاذي يلتف بشكل فعّال حول الحواجز الخرسانية، مما يمنحها السطح الأملس الذي يحتاجون إليه لتفضيل الخطوط التي يتخذها السائقون حول المسار.

وقد قُدِّمَ موعد بدء سباق هذا العام بمقدار نصف ساعة لينطلق في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك لزيادة إمكانية متابعة جمهور التلفزيون العالمي إلى أقصى حد والاستفادة من أرقام المشاهدة الاستثنائية للعام الماضي.

وإلى جانب التعديلات الفنية على المسار، سيُستقبل الجمهور والسائقون بالألوان وبشكل أنيق في حلبة كورنيش جدة، بالتعاون مع الفنان السعودي الشهير ريكس تشوك، الذي ستزيِّن أعماله الفنية المميزة مختلف الجوانب في الحلبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما جرى بناء حلبة كورنيش جدة في زمن قياسي قبيل سباق جائزة السعودية الكبرى الأول العام الماضي، يتواصل العمل في المجمع العام الذي يتضمن المارينا الجديدة،التي ستشمل فندقًا عالميًا بارزًا إلى جانب مجموعة من المتاجر والمطاعم، وذلك خلف المنعطف 13.

كما يتواصل العمل في الحلبة من حيث إنشاء سلسلة من المطاعم التي توفّر فرصة للجمهور بتناول الطعام بأسلوب مميز، بينما يستمتعون بقمة سباقات السيارات أمام أعينهم.

وتجري على قدم وساق أعمال توسعة كورنيش جدة الذي يتماشى مع مجمع الحلبة، حيث ستشهد الأعمال إنشاء منطقة ترفيهية رئيسة جديدة في الهواء الطلق لخدمة جميع سكان جدة.

كما تجري حاليًا عمليات نقل المدرجات الجنوبية، التي كانت تقع عند المنعطف 27، إلى جانب المدرجات الرئيسة لتعزيز تجربة الجمهور بإطلالة مذهلة على خطي الانطلاق والنهاية والمنعطفين 1 و2، وهي المنطقة التي شهدت الكثير من الأحداث في سباق عام 2021.

وأخيرًا، تعمل الجهة المروجة للسباق أيضًا على زيادة حجم ونطاق مناطق الجمهور قبل انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، حيث حظيت مناطق الجمهور بشعبية كبيرة بين جميع الحضور في السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت تذاكر النسخة القادمة من السباق قد طرحت أخيرًا للجمهور المحلي والدولي وقد بِيعت تذاكر المدرجات الرئيسة بالفعل لسباق يوم الأحد الذي يسعى خلاله لويس هاميلتون إلى تكرار انتصاره المذهل في شهر ديسمبر الماضي، وهي الطموحات التي سيواجهها منافسة شرسة من بطل العالم الحالي، ماكس فيرشتابين ومجموعة من أمهر السائقين مثل جورج راسل، وسيرجيو بيريز، وتشارلز لوكلير، وكارلوس ساينز، وغيرهم.

وإلى جانب سباق الفورمولا 1 الرئيس، سيستمتع جميع حاملي التذاكر أيضًا بمشاهدة سلسلة سباقات الدعم الفورمولا 2 وتحدي بورشة سبرنت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستُقام في الحلبة ومناطق الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع.