رياضة
تحت أنظار "البلطان" .. الشباب يجري مرانه الرئيس تحضيرًا لموقعة الاتحاد
بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أقام مدرب الفريق الأول لكرة القدم شاموسكا، مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية الرئيسة استعدادًا للقاء الاتحاد الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة (24) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف المدرب تريفيزان، عقب ذلك طبق اللاعبون الجمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها بمناورة تكتيكية ركز من خلالها على تنفيذ النهج التكتيكي الذي أعده للقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.