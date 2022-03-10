تحت أنظار "البلطان" .. الشباب يجري مرانه الرئيس تحضيرًا لموقعة الاتحاد

واستهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف المدرب تريفيزان، عقب ذلك طبق اللاعبون الجمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها بمناورة تكتيكية ركز من خلالها على تنفيذ النهج التكتيكي الذي أعده للقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.