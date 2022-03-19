تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير منطقة الرياض يتوِّج الفائزين بكأسَيْ المؤسس

كما بدأ الشوط العاشر المخصص لـ"كأس المؤسس" المصنف مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج، وجائزته 5 ملايين ريال، على مسافة 1600 متر، وحقق المركز الأول الجواد "النادر" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بقيادة الخيال السعودي "عبدالله العوفي"؛ وسلَّم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين مقدمًا له التهنئة بهذا الإنجاز.