تحديد مواعيد سحب قرعة كأس آسيا لكرة الصالات وتصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب

تستعد منافسات كرة الصالات في قارة آسيا للعودة من جديد، وذلك مع الإعلان عن موعد إقامة سحب قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، والذي يقام يوم 26 أيار/مايو الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.