تحديد مواعيد سحب قرعة كأس آسيا لكرة الصالات وتصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب

تستعد منافسات كرة الصالات في قارة آسيا للعودة من جديد، وذلك مع الإعلان عن موعد إقامة سحب قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، والذي يقام يوم 26 أيار/مايو الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تتنافس على الفوز باللقب القاري خلال البطولة التي تقام خلال الفترة من 25 أيلول/سبتمبر ولغاية 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
في المقابل أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، وتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان، وذلك يوم 24 أيار/مايو الجاري عبر تقنية فيديو الاتصال في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشارك في تصفيات البطولتين 44 منتخباً، حيث يجري سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، ثم يجري سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
وتقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، في 10 دول مضيفة، وهي البحرين وإندونيسيا والعراق والأردن وقرغيزستان ولاوس ومنغوليا وعمان والسعودية وطاجيكستان، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2022.
في المقابل تقام تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في كل من أستراليا وبنغلادش وإندونيسيا والأردن وقرغيزستان وعمان والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022.