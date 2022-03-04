تحديد مواعيد كأس وزارة الرياضة والمربع الذهبي لدوري السلة السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس وزارة الرياضة خلال الفترة 27/ 3/ 2022م حتى 1/ 4/ 2022م، والتي تستضيفها صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بطريقة التجمع.
وتأتي مواعيد المباريات كالتالي:
- الأحد 27 مارس 2022م، (الاتحاد والفتح) الساعة 5 مساء، و(الأنصار والوحدة) الساعة 7 مساء.
- الاثنين 28 مارس 2022م، (الأهلي والنصر) الساعة 5 مساء، و(الهلال وأحد) الساعة 7 مساء.
وفي سياق آخر، أجرى الاتحاد السعودي لكرة السلة تعديل على مواعيد مباريات الأسبوعين (21 - 22) من الدوري الممتاز، وحدد موعد الأسبوع الحادي والعشرين يوم 14/ 3/ 2022 م، والأسبوع الثاني والعشرين يوم 18/ 3/ 2022م.
كما جرى تحديد موعد مباراة النصر والهلال بتاريخ 19/ 3/ 2022م، وفي حالة وجود مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري ستقام يوم الأحد 20/ 3/ 2022م.
وحدد كذلك مواعيد مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز:
- الجولة الأولى: 8/ 4/ 2022م وحتى 11/ 4/ 2022م في مدينة جدة.
- الجولة الثانية: 16/ 4/ 2022م وحتى 19/ 4/ 2022م في مدينة الرياض.