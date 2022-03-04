تحديد مواعيد كأس وزارة الرياضة والمربع الذهبي لدوري السلة السعودي

وتأتي مواعيد المباريات كالتالي:

- الأحد 27 مارس 2022م، (الاتحاد والفتح) الساعة 5 مساء، و(الأنصار والوحدة) الساعة 7 مساء.

- الاثنين 28 مارس 2022م، (الأهلي والنصر) الساعة 5 مساء، و(الهلال وأحد) الساعة 7 مساء.