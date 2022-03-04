رياضة

تحديد مواعيد كأس وزارة الرياضة والمربع الذهبي لدوري السلة السعودي

تحديد مواعيد كأس وزارة الرياضة والمربع الذهبي لدوري السلة السعودي
سبق
سبق

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة مواعيد مباريات الأدوار النهائية لكأس وزارة الرياضة خلال الفترة 27/ 3/ 2022م حتى 1/ 4/ 2022م، والتي تستضيفها صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بطريقة التجمع.

وتأتي مواعيد المباريات كالتالي:

- الأحد 27 مارس 2022م، (الاتحاد والفتح) الساعة 5 مساء، و(الأنصار والوحدة) الساعة 7 مساء.

- الاثنين 28 مارس 2022م، (الأهلي والنصر) الساعة 5 مساء، و(الهلال وأحد) الساعة 7 مساء.

وفي سياق آخر، أجرى الاتحاد السعودي لكرة السلة تعديل على مواعيد مباريات الأسبوعين (21 - 22) من الدوري الممتاز، وحدد موعد الأسبوع الحادي والعشرين يوم 14/ 3/ 2022 م، والأسبوع الثاني والعشرين يوم 18/ 3/ 2022م.

كما جرى تحديد موعد مباراة النصر والهلال بتاريخ 19/ 3/ 2022م، وفي حالة وجود مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري ستقام يوم الأحد 20/ 3/ 2022م.

وحدد كذلك مواعيد مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز:

- الجولة الأولى: 8/ 4/ 2022م وحتى 11/ 4/ 2022م في مدينة جدة.

- الجولة الثانية: 16/ 4/ 2022م وحتى 19/ 4/ 2022م في مدينة الرياض.

المدينة المنورة
الاتحاد السعودي لكرة السلة
كأس وزارة الرياضة
صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز

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