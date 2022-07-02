تحديد موعد السوبر السعودي لكرة اليد بين مضر والخليج

أعلنت اللجنة الفنية للمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد عن موعد إقامة النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي 2022م بين فريقي "مضر"، بطل بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، و"الخليج" بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وذلك يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022م، بالمنطقة الشرقية على أن تحدد الصالة في وقت لاحق.
كما أعلنت اللجنة عن مواعيد انطلاق بقية بطولات ومنافسات الموسم الرياضي القادم 2022-2023م، حيث من المقرر انطلاق "بطولة الدوري الممتاز" يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022م، فيما ستبدأ بطولة الكأس يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023م، وستنطلق "بطولة النخبة للكبار" يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م، وستبدأ "بطولة دوري الدرجة الأولى" يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022م.
وعلى مستوى درجة الشباب، تنطلق "بطولة دوري شباب الممتاز" يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022م، وتبدأ بعد انتهاء الدوري "بطولة النخبة لأندية شباب الممتاز" يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023م.
وفي درجة الناشئين، تنطلق "بطولة دوري ناشئي الممتاز" يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022م، فيما ستلعب بعد الدوري "بطولة النخبة للأندية ناشئي الممتاز" يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023م.