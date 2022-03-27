تحضيراً لبقية منافسات الموسم .. الاتفاق يواصل تحضيراته للمرحلة الأولى بمناورة

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، بعد ذلك تركزت على المناورة على كامل الملعب من شوطين والتي شهدت مشاركة عدد آخر من لاعبي شباب النادي للوقوف على مستوياتهم الفنية.