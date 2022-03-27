رياضة
تحضيراً لبقية منافسات الموسم .. الاتفاق يواصل تحضيراته للمرحلة الأولى بمناورة
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعبه الرديف بالنادي .
يأتي ذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمرحلة الأولى من تحضيرات فارس الدهناء خلال فترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، بعد ذلك تركزت على المناورة على كامل الملعب من شوطين والتي شهدت مشاركة عدد آخر من لاعبي شباب النادي للوقوف على مستوياتهم الفنية.
الجدير بالذكر بأن تحضيرات الاتفاق للمرحلة الأولى ستتواصل حتى الأربعاء المقبل، حيث سيمنح كارتيرون لاعبي الفريق راحة حتى يوم 6 إبريل المقبل قبل استئناف التدريبات يوم 7 إبريل ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات فارس الدهناء .