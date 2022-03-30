تحضيراً لتصفيات غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه نظيره الياباني

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (الأربعاء)، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في إمارة الفجيرة في الفترة من 5 إلى 8 أبريل المقبل.
وأنهى (أخضر الصالات)، أمس (الثلاثاء) معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم في مدينة الرياض واستمر لمدة 6 أيام، بإجراء حصة تدريبية على صالة اللجنة البارالمبية السعودية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية الأخيرة على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، ثم تقسيمهم إلى عدة مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة بحضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.
وتقرر أن يخوض (أخضر الصالات) يوم (الجمعة) المقبل، مباراة ودية مع نظيره المنتخب الياباني، قبل انطلاق منافسات مباريات التصفيات، التي ستنطلق في 5 أبريل المقبل.
من جهةٍ آخرى، احتفى نادي ذوي الإعاقة بمدينة الرياض، ببعثة المنتخب في الحصة التدريبية الأخيرة، وذلك بإقامة احتفالية على صالة اللجنة البارالمبية السعودية بمشاركة عدد من منسوبي النادي، وسط أجواء أخوية.