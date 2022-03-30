تحضيراً لتصفيات غرب آسيا.. أخضر الصالات يواجه نظيره الياباني

وأنهى (أخضر الصالات)، أمس (الثلاثاء) معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم في مدينة الرياض واستمر لمدة 6 أيام، بإجراء حصة تدريبية على صالة اللجنة البارالمبية السعودية، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد خلال الحصة التدريبية الأخيرة على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين، ثم تقسيمهم إلى عدة مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة بحضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.