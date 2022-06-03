تحضيراً لخوض بقية مباريات الدوري.. الفيصلي يواجه التعاون "ودياً"

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي التعاون نظيره الفيصلي "ودياً" السبت، ضمن برنامج إعداد الفريقين لخوض جولتي الختام من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الفيصلي قد عاود تدريباته اليوم، على ملعب النادي بعد الإجازة التي منحها اليوناني مارينوس أوزونيدس، مدرب الفريق للاعبين.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية تحت إشراف نيكولا سجياجكو مدرب اللياقة.
ويكثف الفيصلي تحضيراته لاستضافة نظيره الطائي ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 18 يونيو الجاري.