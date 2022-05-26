تحضيرًا لكأس آسيا.. "الشهري" يعلن قائمة الأخضر الأولمبي

وضمّت القائمة 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.