تحضيرًا لكأس آسيا.. "الشهري" يعلن قائمة الأخضر الأولمبي
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، سعد الشهري، قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وضمّت القائمة 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.
وسيلتحق اللاعبان حسان تمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب السعودي الأول في إسبانيا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى أوزبكستان، الاثنين المقبل؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 6 يونيو مباراته ضد اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي "الأخضر" الإمارات.