تحضيراً لكأس آسيا 2022.. أخضر "تحت 23 عامًا" يدشن معسكر الإمارات

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو عصيدة، بدر الخمعلي، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مخير الرشيدي، وليد الأحمد، عبدالكريم السلطان، نواف المطيري، مشعل الصبياني، منصور الشمري، سعد بالعبيد، حامد الغامدي، زياد الجهني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، سعود زيدان، أيمن يحيى، عبدالإله الشمري، هيثم عسيري، حسين العيسى، تركي العمار، محمد مران، عبدالله الحمدان.