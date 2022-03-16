تحضيراً لكأس آسيا 2022.. أخضر "تحت 23 عامًا" يدشن معسكر الإمارات

يدشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم معسكره الإعدادي في دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 30 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
ويشارك "الأخضر" خلال معسكره، في بطولة دبي الدولية التي تضم إلى جانبه منتخبات: الإمارات، قطر، العراق، اليابان، أوزبكستان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.
واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد أبو عصيدة، بدر الخمعلي، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، مخير الرشيدي، وليد الأحمد، عبدالكريم السلطان، نواف المطيري، مشعل الصبياني، منصور الشمري، سعد بالعبيد، حامد الغامدي، زياد الجهني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، سعود زيدان، أيمن يحيى، عبدالإله الشمري، هيثم عسيري، حسين العيسى، تركي العمار، محمد مران، عبدالله الحمدان.
ومن المقرر أن يفتتح الأخضر تدريباته على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي مساء الأحد المقبل، قبل السفر إلى دبي صباح يوم الاثنين؛ لبدء المعسكر الإعدادي.