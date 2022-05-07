تحضيرًا لكأس العالم.. الأخضر يواجه كولومبيا وفنزويلا والإكوادور

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو؛ وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا؛ فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر وسيتخللها مباراتان وديتان؛ الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر؛ فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.