تحضيرًا للاستحقاقات الدولية القادمة.. "فاضل" يقود تجمع أخضر اليد

وتضم قائمة الأخضر 27 لاعبًا تحت قيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده موسى الهزاع؛ حيث ضمت قائمة اللاعبين: مهدي العباس، سجاد الخضيمي، جهاد أبو علوه، حسن الخضيمي، محمد المدن، حسين آل اعبادي، علي المحسن، علي الدواغ، سجاد آل عبد الرزاق، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، مجتبى الرمضان، علي الماحوزي، محمد المجحد، علي الأحمد، عبدالله اليوسف، أحمد العبد الله، محمد المحسن، ريان المعيبد، محمد العبد المحسن، ماجد العبد المحسن، حيدر المشعل، جعفر المرهون، مرتضى الخضراوي، محمد العبيد، أحمد العباد، مقداد الدبيسي.