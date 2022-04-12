تحضيرًا للبطولة الآسيوية.. أخضر الشاطئية يواصل تدريباته في معسكر جازان

وأدى (أخضر الشاطئية) تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي قدم لهم شرحًا عن كيفية تأدية التمارين التكتيكية الخاصة بتدريبات اليوم، ثم انطلقت الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتنفيذ عدد من الجُمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.